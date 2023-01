OL : Peter Bosz dévoile les responsables de la crise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Remercié par l’OL en cours de saison et remplacé par Laurent Blanc, Peter Bosz constate que son successeur ne fait pas mieux que lui, pour l’instant.

En effet, la situation n’a pas vraiment évolué avec le départ de Peter Bosz, remplacé à son poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais par Laurent Blanc en fin d’année 2022. Aux yeux de Jean-Michel Aulas et du board rhodanien, il n’était pas à exclure que Peter Bosz soit le principal responsable des mauvais résultats de l’OL. Le changement d’entraîneur tend à prouver que le problème était ailleurs puisqu’avec Laurent Blanc aux manettes, ce n’est pas mieux ni comptablement ni au niveau du jeu. Interrogé par ESPN, l’ancien coach néerlandais de l’Olympique Lyonnais a tenté de trouver une explication aux mauvais résultats du club lors des derniers mois. Et pour lui, il faut clairement se pencher du côté des joueurs et de leur mentalité qui laisse grandement à désirer. Des déclarations accablantes pour les joueurs de l’OL et qui ne surprendront pas forcément les supporters lyonnais.

Peter Bosz attaque les joueurs de l'OL

« Il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n'ont pas gagné de titre dans les années qui m'ont précédé. À mon avis, le pouvoir reposait trop sur les joueurs et il n'y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Ils aimaient tout, mais n'étaient pas prêts à le mettre en pratique » a lancé Peter Bosz, très critique à l’encontre des joueurs de l’Olympique Lyonnais, lesquels sont les principaux responsables de la situation actuelle du club rhodanien selon le technicien néerlandais. Libre depuis son départ de l’OL, Peter Bosz espère rapidement reprendre du service, lui qui se dit courtisé de toutes parts. « Je reçois parfois des appels de clubs, oui. Le FC Groningen et le FC Utrecht ont appelé, mais j'ai tout de suite su que je ne voulais pas ça. J'ai parlé à Wolverhampton et Aston Villa, mais ils ont choisi d'autres entraîneurs » a dévoilé Peter Bosz, qui espère rapidement reprendre du service en Europe afin de démontrer ses qualités d’entraîneur. Et ainsi prouver que le problème ne venait pas de lui à Lyon.