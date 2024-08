L’OL et Lille doublés à la dernière minute pour Danjuma

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Malgré un bon début de saison sous les couleurs de Villarreal (3 matchs, 2 buts), Arnaut Danjuma est toujours sur le départ. L’Olympique Lyonnais et Lille sont intéressés, mais l’AS Roma est en embuscade.

Auteur d’un début de saison canon sous les couleurs de Villarreal, où il est revenu cet été après un prêt à Everton, Arnaut Danjuma est toujours sur le départ à quelques heures de la fin du mercato. L’ailier gauche néerlandais de 27 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Europe et notamment en Ligue 1, où son profil plait à l’Olympique Lyonnais et à Lille. Les deux clubs français semblaient en bataille pour s’octroyer les services de l’international hollandais (6 sélections, 2 buts) mais un troisième club sorti de nulle part pourrait rafler la mise au nez et à la barbe du LOSC et de l’OL.

A en croire les informations de Foot Mercato, l’AS Roma a tout fraichement manifesté son intérêt pour le natif de Lagos avec la ferme intention de le recruter rapidement pour étoffer son secteur offensif. Après avoir terminé son chantier défensif grâce au recrutement de Kevin Danso pour 25 ME, le club de la Louve souhaite s’offrir un ailier rapide et explosif, un profil qui manque au sein de son effectif. C’est ainsi que le nom d’Arnaut Danjuma a été coché par la Roma, qui pourrait dégainer rapidement une proposition afin de faire plier Villarreal.

La Roma veut devancer l'OL et Lille

La question est maintenant de savoir quelle somme le club espagnol réclamera pour faire partir son joueur. Au vu de son début de saison réussi sous les ordres de Marcelino, qui aurait aimé le conserver, il y a fort à parier que Villarreal ne bradera pas son joueur… bien au contraire. Ces dernières heures, une somme comprise entre 20 et 25 ME était évoquée en Espagne pour le transfert de Danjuma. A ce tarif, on imagine mal le LOSC se positionner tandis que l’OL devra réussir à vendre Mangala ou encore Nuamah pour se permettre une telle folie. On ignore si la Roma aura plus de latitude financière, après avoir dépensé plus 90 ME sur le marché des transferts depuis le début de l’été.