L'AS Monaco boucle l'arrivée de Thilo Kehrer

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

C’est le transfert surprise de ce mercato qui va débuter ce lundi, puisque Thilo Kehrer va revenir en France. Le défenseur allemand, gros investissement du PSG de l’époque Antero Henrique, évoluait depuis à West Ham sans vraiment parvenir à s’imposer. Il va donc retrouver la Ligue 1 avec son arrivée désormais bouclée à l’AS Monaco. C’est le spécialiste du mercato Fabrizio Romano qui l’annonce alors que l’accord a été trouvé entre les deux clubs, et que le défenseur souhaite se relancer en France. A noter que le joueur a aussi été proposé au Milan AC, mais le club de la Principauté a été le plus rapide à dégainer et devrait donc officialiser cette arrivée dans les prochaines heures. Ce sera pour un prêt de six mois selon Foot Mercato.