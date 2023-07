L'Arabie saoudite se prend deux gifles pour Osimhen

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, l'Arabie saoudite a mis son grain de sel concernant le marché des transferts. Le pays du Golfe a maintenant des vues sur Victor Osimhen.

L'Arabie saoudite est gourmande, très gourmande. En effet, le pays du Golfe veut s'offrir un maximum de joueurs XXL venus d'Europe. Beaucoup ont déjà cédé aux sirènes de l'Arabie saoudite et de son puits sans fond. On peut citer Cristiano Ronaldo, Ruben Neves, Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Roberto Firmino. Cependant, certains joueurs ont refusé, comme Moussa Diaby ou Gianluigi Buffon. Mais l'Arabie saoudite est loin de se laisser démonter et veut continuer son chemin. Prochaine cible XXL : Victor Osimhen. Le PIF veut placer le Nigérian à Al-Hilal.

Osimhen, Naples demande le prix fort

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Selon les informations de L'Equipe, les négociations avec Naples pour faire signer Victor Osimhen se sont intensifiées ces dernières heures. Deux offres, de 120 et 140 millions d'euros, ont été faites aux champions d'Italie. Deux propositions refusées par Naples et Aurelio De Laurentiis, qui demande 200 millions d'euros pour lâcher Osimhen. La récente proposition de l'Arabie saoudite pour Kylian Mbappé, évaluée à 300 millions d'euros, a changé la vision des choses du président napolitain, qui veut tirer le maximum d'Al-Hilal. Toujours pour L'Equipe, l'Arabie saoudite ne veut pas s'avouer vaincue et une autre offre sera prochainement envoyée à Naples. Suffisant ? Pas certain, car le club italien veut tout faire pour garder son crack. Affaire bouillante à suivre, car un départ d'Osimhen serait fracassant pour l'Europe du foot mais surtout pour la formation entrainée par Rudi Garcia, qui reverrait ses ambitions à la baisse.