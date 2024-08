L'Arabie Saoudite cafouille, le dossier Osimhen devient fou ‍!

Alors qu'il veut absolument quitter Naples, Victor Osimhen ne sait toujours pas, à quelques heures de la clôture du mercato estival 2024, de quoi sera fait son avenir.

Le dossier Victor Osimhen est particulièrement délicat. Le Nigérian veut tout faire pour quitter Naples, club dans lequel il ne se voit pas continuer sa carrière tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Tout au long du mercato estival 2024, l'attaquant de 25 ans a fait parler de lui. Annoncé du côté du Paris Saint-Germain, le champion de France en titre n'est pas parvenu à trouver un accord avec le difficile Aurelio De Laurentiis. Dommage, car c'était la préférence du joueur. En voyant que les jours passaient et qu'aucune solution n'était trouvée, le président de Naples a accepté de discuter pour un montant bien plus faible que celui envisagé à l'origine. Problème : Paris n'est plus vraiment intéressé dans ces conditions. Il ne lui reste donc que deux options. Soit il signe à Chelsea, soit en Arabie saoudite. Mais il y a un hic.

Senior sources in Saudi Arabia saying they do not see how it is possible for Al Ahli to sign Victor Osimhen and Ivan Toney. Al Ahli do not have two slots available for two foreign players - unless one of them is Under 21. Saudi Pro League clubs are allowed 10 foreign players in…