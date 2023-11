L'agent d'Erling Haaland fait pleurer le Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Il bat tous les records du championnat anglais depuis qu'il a signé avec Manchester City et devient une star de football, sport le plus populaire au monde. Erling Haaland est destiné à réaliser une grande carrière et à exploser les compteurs. Son agent parle d'une valorisation de bientôt un milliard d'euros. Le Real Madrid est prévenu.

S'il est jugé indispensable à Manchester City, Erling Haaland continue de faire saliver le Real Madrid. Devancé par Lionel Messi lors de la dernière cérémonie du Ballon d'or, le Norvégien risque d'être un candidat plus que crédible pour rafler la distinction à plusieurs reprises durant les prochaines saisons. Alors que l'époque change, les modes de consommation évoluent également avec cette nouvelle ère. La dernière révolution en date est celle du métaverse, une version futuriste d'Internet avec des espaces virtuels et où le football a potentiellement un avenir. Voir les matchs depuis son salon avec l'ambiance du stade, grâce à un casque de réalité virtuelle sera hypothétiquement possible. C'est pourquoi Rafaela Pimenta, digne héritière de l'empire de Mino Raiola, estime que l'attaquant de 23 ans risque de battre de nombreux records, même en dehors du football. Dans une interview exclusive au journal The Guardian, l'agent du cyborg norvégien annonce que son protégé pèsera plus d'un milliard à la fin de sa carrière.

Haaland vendu des milliards dans le métaverse

« Je ne dis pas que les frais de transfert atteindraient ce montant. Je veux parler de l’ensemble du package que vous générez tout au long de votre carrière. Aujourd’hui, vous pouvez jouer jusqu’à 35 ans. Il faut penser au salaire, aux frais de transfert, aux revenus de diffusion, aux sponsors, à la vente des billets, aux maillots. Avec un joueur comme Erling, cela grimpe à un milliard. Dans le métaverse, je vends peut-être un Erling Haaland numérique pour 2 000 € à 100 millions de personnes. Alors, quand je dis un milliard, j’utilise des multiplicateurs au-delà du physique. Haaland est incroyable avec les pieds sur terre. Il est très conscient de qui il est et de ce qu’il représente. Il ne fait pas d’illusion. Je n’ai jamais vu chez lui ces changements négatifs qu’apportent la gloire et la fortune. Il n’a que 23 ans mais il est si mature » a rapporté la femme d'affaires brésilienne qui prévoit que la marque Erling Haaland va générer plus d'un milliard d'euros dans les années à venir. Un chiffre incommensurable mais qui traduit également du progrès technologique et de l'importance d'un joueur comme Haaland dans le futur. De plus, Rafaela Pimenta avance que l'ancien buteur du Borussia Dortmund n'est pas parasité par cette pression ni par les sommes folles liées à son avenir et à sa valeur. Une insouciance qui se voit en effet sur le terrain.