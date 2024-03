Kvara à Paris, son père brouille les pistes

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Artisan majeur du sacre de Naples en Serie A la saison passée, Khvicha Kvaratskhelia est logiquement devenu l'un des joueurs les plus convoités du marché. Le joueur a été cité du côté du Paris Saint-Germain, même si son père assure qu'il va rester en Italie.

Élu meilleur joueur du championnat italien en 2022/2023, Khvicha Kvaratskhelia a été récompensé de sa grande saison par une belle 17e place au Ballon d'Or. Si son début de saison 2023/2024 a été plus compliqué, le joueur de 23 ans revient petit à petit à son meilleur niveau. Kvaratskhelia a inscrit 8 buts et a délivré 6 passes décisives cette saison. Néanmoins, Naples est distancé dans la course au titre en Serie A et accrocher une place en Ligue des Champions paraît également compliqué. La presse italienne a évoqué un intérêt du PSG pour recruter le Géorgien lors du prochain mercato. Le joueur est lui-même assez évasif concernant son avenir mais son père a récemment donné une interview auprès de la Radio TV Serie A avec RDS qui pourrait refroidir les ardeurs des Parisiens.

Le père de Kvaratskhelia éloigne le PSG

« Je suis ravi du Scudetto de Naples et que mon fils Khvicha ait contribué à le gagner. Je remercie l'Italie et Naples de l'avoir accueilli et de l'avoir apprécié en tant que personne et en tant que joueur. Il est le seul à pouvoir choisir de rester à Naples à l'avenir et je respecterai toutes ses décisions. À mon avis, il décidera de continuer à porter le maillot de Naples » a avoué le père de Khvicha Kvaratskhelia qui pense que son fils va rester à Naples malgré les propositions à l'étranger. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va avoir besoin de recruter un nouvel ailier. Luis Campos pensait probablement à celui qui a été autrefois proposé aux Girondins de Bordeaux. Reste à savoir si c'est un bluff de la part du père de Kvaratskhelia pour faire grimper les enchères ou si le joueur souhaite réellement rester à Naples.