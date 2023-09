Kane de retour à Tottenham, le Bayern mis sous pression

Ce mercredi, Harry Kane débute la Ligue des champions avec son nouveau club le Bayern Munich. Il espère se construire un solide palmarès européen avec les Bavarois. Toutefois, à Tottenham, on souhaite tout le contraire.

L'Angleterre revient déjà sur la route d'Harry Kane mercredi. L'attaquant des Three Lions affronte Manchester United avec le Bayern Munich pour débuter la Ligue des champions. De quoi lui donner un aperçu de la Premier League 2023-2024 alors qu'il est désormais un poids lourd de la Bundesliga. Sous contrat jusqu'en 2027 en Bavière, Kane espère enfin se constituer un solide palmarès et pourquoi pas gagner un premier trophée européen avec le sextuple vainqueur de la Ligue des champions. Un rêve que ne partage pas Daniel Levy, son ancien président à Tottenham. Ce dernier a certes gagné 100 millions d'euros sur la vente de sa star anglaise au Bayern, cependant il estime que la place de Kane devrait être à Tottenham et pas ailleurs.

Ainsi, il ambitionne de rapatrier Kane au club dans un futur proche. Un rêve réaliste puisqu'il l'a anticipé lors des négociations de transfert. Comme le révèle le journaliste Alasdair Gold, Tottenham possède une clause de rachat pour Harry Kane. Ainsi, Daniel Levy peut espérer ramener son ancien attaquant à la maison prochainement.

🚨⚪️ Spurs chairman Daniel Levy: “We have buy back clause for Harry Kane”.



“I’d like to thank Harry for everything he's done for us”.



“He’s always welcome back — Harry’s a much loved and valued member of the Spurs family and forever in our history”, via @AlasdairGold. pic.twitter.com/rW8jbdXsLS