Juventus : Cristiano Ronaldo sur le départ, champagne pour Dybala

Dans : Mercato.

Ça sent la fin de l’histoire entre Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin.

Peu satisfait par les performances de l’équipe italienne, CR7 a mandaté son célèbre agent Jorge Mendes pour lui trouver un nouveau club cet été. A un an de la fin de son contrat, le Portugais ne sera pas retenu. Bien au contraire. L’idée pour les dirigeants bianconeri est de se débarrasser au plus vite du quintuple Ballon d’Or, sans être trop regardant sur l’offre. La simple économie de son salaire sera suffisante au bonheur de la Juventus, qui a déjà d’autres plans en tête. Selon Tuttosport, l’idée de la Vieille Dame est de tout miser sur Paulo Dybala. L’Argentin a plutôt mal vécu l’omniprésence médiatique et sportive de Cristiano Ronaldo, mais il conserve la confiance de ses dirigeants et notamment du nouvel entraineur Max Allegri. Résultat, Dybala s’est vu promettre une grosse prolongation à la Juventus, dès que Cristiano Ronaldo aura quitté le Piémont. Autant dire que l’ancien de Palerme peut mettre le champagne au frais, même s’il n’est pas certain de pouvoir le sortir du frigo très rapidement.

En effet, s’il ne trouve pas preneur, Cristiano Ronaldo restera pour sa dernière saison à la Juventus. Et jusqu’à présent, ni Manchester United, ni le PSG, n’ont bougé le moindre petit doigt pour CR7. Malgré sa forme physique toujours épatante, et sa faculté à continuer à marquer des buts, le Portugais a besoin de place pour s’exprimer, et le Paris SG n’en a pour le moment pas beaucoup à proposer. Du côté de MU, c’est l’équilibre du vestiaire qui pourrait être mis en danger en cas d’arrivée de Cristiano Ronaldo. Les deux points de chute possibles sont donc des candidats en pointillés à l’heure actuelle, mais tout cela pourrait se dégager dans les prochaines semaines, quand les avenirs de stars telles que Mbappé, Haaland, Pogba ou Sancho seront réglés.