Mercato : Cristiano Ronaldo sous le choc

Dans : Mercato.

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo ne sait pas réellement où il jouera la saison prochaine. Et CR7 tombe de très haut lors de ce mercato.

Cristiano Ronaldo sort d’une saison très contrastée avec la Juventus, car si la star portugaise a encore aligné ses buts, le club italien a perdu son titre de Champion d’Italie et a fait un passage anecdotique en Ligue des champions. De quoi inciter Andrea Agnelli à revoir le statut d’un CR7 sur lequel Massimiliano Allegri se pose bien des questions. C’est dans ce contexte que Tancredi Palmeri, correspondant italien de BeInSports et de CNN et spécialiste du mercato, affirme que Jorge Mendes tente de trouver une porte de sortie à Cristiano Ronaldo. Mais les premiers retours de l’agent historiques du quintuple Ballon d’Or ne vont pas dans le sens espéré par le joueur portugais. Âgé de 36 ans, le joueur de la Juventus a du mal à comprendre que financièrement sa valeur soit en pleine chute libre.

Le journaliste transalpin affirme que plus aucun club n’est décidé à casser sa tirelire pour Cristiano Ronaldo, ce que ce dernier digère mal. « La Juventus espère désormais se débarrasser de Cristiano Ronaldo, car il a un coût insoutenable surtout pour des performances qui ne sont pas à la hauteur en Ligue des champions. Thiago Mendes était chargé de trouver un nouveau club. On sait que le Real Madrid a dit non, malgré le retour de son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, Manchester United s'avère une piste possible si CR7 baisse son salaire de 50%. Et Cristiano Ronaldo n'a plus catégoriquement refusé comme il l’avait fait, mais il n'a toujours pas digéré l'idée de valoir la moitié de ce qu'il valait. Et puis Super-Jorge a de nouveau frappé à la porte du PSG, où il était déjà passé en 2018 sans succès avant que la Juve ne se manifeste. L’agent a proposé Cristiano à Paris en cas de départ de Mbappé, mais le PSG n'a pas encore dit qu'il était intéressé. Cependant Mendes est prêt à revenir si Mbappé part », explique, dans un entretien accordé à TMW, Tancredi Palmeri, qui précise que là encore Paris ne fera pas des folies pour CR7.