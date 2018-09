Juventus : Comment Cristiano Ronaldo va aider le Real au mercato

Dans : Mercato, Foot Europeen, Serie A, Liga.

Arrivé en grandes pompes à la Juventus cet été, Cristiano Ronaldo a forcément provoqué un gros remue-ménage.

Gonzalo Higuain a été délesté vers le Milan AC notamment. Pour ceux qui sont restés, ce n’est pas forcément la joie en attaque, et notamment Paolo Dybala. L’attaquant argentin n’a connu que deux titularisations cette saison, passant certains matchs en entier sur le banc de touche, pour laisser la superstar portugaise trouver ses marques. Un statut qui ne peut convenir à un joueur qui semblait être l’avenir de la Juventus en attaque, mais qui a eu beaucoup de mal à digérer son épatante saison 2017-18, son Mondial passé quasiment en totalité sur le banc de touche puis ce changement de statut.

Résultat, un départ dès cet hiver est de plus en plus souvent envisagé. Et donc indirectement grâce à Cristiano Ronaldo, le Real Madrid va trouver son bonheur. Car selon Don Balon, le club merengue, qui hésitait pour une recrue offensive entre Eden Hazard et Paolo Dybala, va choisir l’Argentin, qui sera disponible pour 120 ME. Un joker de luxe qui pourrait être utilisé dès cet hiver pour redynamiser une attaque qui donne pour le moment satisfaction, même si la recrue Mariano Diaz ne semble pas faire partie des plans de l’entraineur madrilène Julen Lopetegui.