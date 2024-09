Jordan Veretout à l’OL, Pablo Longoria prend cher

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Jordan Veretout de l'OM à l'OL, c'est le transfert choc de ce mois de septembre. Un deal incompréhensible pour de nombreux supporters marseillais, qui ne comprennent pas comment un soldat de la saison passée a pu être à ce point dégradé.

L’OL a réussi à frapper fort au mercato... après la fin du mercato. Jordan Veretout a été recruté ce mercredi soir comme joker et le milieu de terrain ira renforcer celui de la formation de Pierre Sage, qui n’était clairement pas satisfait des performances du trio Matic-Caqueret-Tolisso en ce début de saison. Les dirigeants rhodaniens ont réussi à faire venir un joueur qui a fait l’unanimité partout où il est passé, et possède une capacité à lier les lignes qui devrait faire de l’effet à Lyon. Même à l’OM, il était considéré comme un pion essentiel avant de se faire pousser brutalement dehors pour la seule raison que son contrat expirait en juin 2025. Peu avant cet été, Mehdi Benatia louait son comportement professionnel et sa façon de tout donner sur le terrain, alors que Gennaro Gattuso avait même confié la saison dernière qu’il avait du l’aligner sur le terrain même quand l’ancien nantais était blessé.

Pablo Longoria pointé du doigt

Un dévouement et un comportement irréprochable qui ont été appréciés à Marseille, même si le joueur, et surtout son épouse, ont été la cible de harceleurs et de « haters » sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais au moment de l’annonce du départ de Jordan Veretout vers l’OL, il y a aussi eu beaucoup de messages sur le compte officiel de l’OM pour pointer du doigt la façon de faire de Pablo Longoria, et l’exemplarité du footballeur. « International français exemplaire qui a toujours tout donné et placé dans un loft. A moi il va me manquer », « les décisions de la direction sont incompréhensibles, il tenait la baraque et quel irrespect », « n’importe quoi cette direction, c’était l’un de nos meilleurs joueurs », « Il a tout donné et a été maltraité », « Merci d’avoir tout donné, pas merci au club pour le traitement dont il a fait l’objet », « Bien d’autres joueurs auraient du partir avant lui, quelle erreur », « On ne va pas l’insulter, c’est l’OM qui l’a foutu à la porte », « Aller à Lyon c’est incompréhensible, incompréhensible pour l’OM d’en arriver là », ont notamment fait savoir les supporters marseillais, même s’ils ont aussi nombreux à ne pas lui pardonner de rejoindre l’autre « Olympique ».