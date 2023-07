Joao Felix humilié et offert sur un plateau au PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Surveillé par le PSG pour renforcer le secteur offensif en cas de départ de Kylian Mbappé, Joao Felix est certain de quitter l’Atlético de Madrid cet été.

En quête d’un pur avant-centre lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain recrutera un second joueur plus polyvalent dans le secteur offensif en cas de départ de Kylian Mbappé. Le nom de Marcus Rashford a récemment été cité, l’international anglais faisait office de priorité aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi dans le cas où le capitaine de l’Equipe de France viendrait à faire ses valises dès cet été.

Une autre piste est creusée par Luis Campos et Luis Enrique, elle mène à Joao Felix. Prêté par l’Atlético de Madrid à Chelsea durant la seconde partie de saison, l’international portugais n’a pas été conservé par les Blues et a effectué son grand retour chez les Colchoneros. Il ne devrait toutefois pas rester très longtemps dans la capitale espagnole puisque Marca et Relevo rapportent que Joao Felix a été écarté par Diego Simeone lors d’un des récents entraînements de l’Atlético de Madrid.

Joao Felix plus que jamais sur le départ de l'Atlético

La présaison débute de la pire des façons pour l’ex-pépite du Benfica Lisbonne, qui a été invité par son entraîneur à terminer la séance avec les jeunes pendant que l’effectif professionnel de l’Atlético disputait une opposition. Une humiliation qui ne passe pas pour Joao Felix, plus que jamais décidé à quitter les Colchoneros. Mis au courant de l’intérêt du PSG à son égard, le joueur veut impérativement rejoindre la capitale française.

Cela tombe bien, Luis Enrique a déjà discuté avec lui et apprécie son profil. Le Paris Saint-Germain n’a toutefois pas un budget illimité durant ce mercato, notamment en raison des contraintes du fair-play financier. Pour cela, il est aujourd’hui difficile d’envisager un transfert de Joao Felix au PSG sans un départ de Kylian Mbappé. Dans les jours à venir, il ne serait en tout cas pas surprenant que la presse espagnole continue à associer Joao Felix à Paris tant il est clair que le Portugais quittera l’Atlético de Madrid lors de ce mercato.