Ita : Et pendant ce temps, Cristiano Ronaldo déclenche la folie à la Juventus

Dans : Mercato, Serie A, Liga.

Arrivé dimanche après-midi à Turin, en pleine finale du Mondial 2018, Cristiano Ronaldo a passé ce lundi matin sa visite médicale dans les installations de la Juventus. Et CR7 n'a pas mis longtemps pour comprendre que les supporters de la Vieille Dame étaient ivres de bonheur à l'idée de le voir jouer sous le maillot de leur club préféré. En effet, si des dizaines de médias étaient présents pour immortaliser cette journée historique, ce sont plusieurs centaines de fans de la Juventus qui ont acclamé et chanté des hymnes à la gloire de Cristiano Ronaldo, lequel a signé de très nombreux autographes. Pour mémoire, la Juventus a déjà vendu plus de 500.000 maillots floqués du nom de CR7, un record absolu.