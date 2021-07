Ita : Cristiano Ronaldo a pris sa décision !

Dans : Mercato.

Courtisé par Paris et Manchester United, Cristiano Ronaldo a communiqué à la Juventus son désir de rester.

La fin du feuilleton Cristiano Ronaldo ? Les rumeurs sont nombreuses autour de l’avenir de la star portugaise depuis la fin de la saison 2020-2021. CR7 ne savait toujours pas s’il voulait rester jusqu’à maintenant. La Juventus, prudente, tâtait même le terrain du côté de Paris pour un éventuel échange avec Mauro Icardi. Le PSG et Manchester United voire le Real Madrid, conscients de la situation, étaient venus aux renseignements et ont même engagé pour certains des discussions avec l’entourage de Cristiano Ronaldo. Mais finalement, Cristiano Ronaldo a fait un choix selon Don Balon : il veut rester à la Juventus. Le club s’est qualifié de justesse pour la Ligue des champions, et il veut marquer l’histoire en Italie, où il n’a pas encore remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ronaldo veut honorer sa dernière année

Cristiano Ronaldo ira jusqu’au terme de son contrat, en juin 2022, à en croire le média espagnol. Massimiliano Allegri, de retour sur le banc de la Juve, accueille positivement cette nouvelle, tout comme le vestiaire. Seul Paulo Dybala serait déçu, du fait de son incompatibilité prouvée avec CR7 sur le terrain. Il risque de quitter Turin dans les prochaines semaines.

Don Balon précise également que la décision de Cristiano Ronaldo vient aussi du fait que le PSG, Manchester United et le Real Madrid ne sont pas allés au bout de leur démarche. « CR7 garantit des buts mais pas des titres », lâche le média pour expliquer le raisonnement des cadors européens. Intégrer le Portugais dans une équipe implique une adaptation particulière. Les gros clubs n’étaient pas prêts à de telles concessions. Et pourtant, le joueur acceptait de réduire de moitié son salaire actuel, à 36 ans. Pour le moment, ni la Juventus ni Cristiano Ronaldo n’ont communiqué officiellement.