PSG : Icardi-Cristiano Ronaldo, la Juve ne dit pas non

Alors que Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas s’il va rester, la Juventus envisage tous les scénarios. Elle pourrait bien trouver son bonheur au PSG, à l’affût également pour la star portugaise.

Acheté il y a tout juste un an par le PSG pour 50 ME, Mauro Icardi est déjà annoncé avec insistance sur le départ. Auteur d’une saison décevante dans l’ensemble, et notamment en Ligue des champions, l’attaquant argentin pourrait bien permettre au PSG de débloquer le dossier Cristiano Ronaldo. Nasser Al-Khelaïfi rêve d’attirer l’international portugais dont l’avenir est plus qu’incertain à la Juventus. Malgré des déclarations rassurantes (« Nous sommes très contents de lui et quand il aura fini ses vacances, il rejoindra l'équipe », vient de confier le nouveau directeur sportif Federico Cherubini), la « Vielle Dame » ne reste pas inactive et veut anticiper et vise trois attaquants, à en croire les informations de Tuttosport : Mauro Icardi, Gabriel Jesus et Dusan Vlahovic, de la Fiorentina. La cote du joueur du PSG est toujours très élevée en Italie après son passage à l’Inter. Massimiliano Allegri apprécie son profil.

D'autant que l'hypothèse d’un départ de Cristiano Ronaldo prend de l’ampleur ces derniers jours, après l’élimination du Portugal à l’Euro. Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, assurait que CR7 n’avait pas pris de décision pour son avenir. « Le club attend désormais que Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes décident ou non de quitter la Juventus Turin cet été. CR7 est toujours sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022 avec un salaire de 31 ME net par saison », expliquait le journaliste italien de Sky. Paris est l’une de ses destinations favorites dans l’optique de gagner la Ligue des champions, après plusieurs échecs à Turin. Foot Mercato apprenait même récemment que le PSG discutait avec l’entourage de Cristiano Ronaldo. Après l’association Messi – Neymar au Barça, et si le PSG offrait une doublette Neymar – Ronaldo à la Ligue 1. Les informations se multiplient et le scénario devient réalisable, même si le suspense reste entier tant que le Portugais n'aura pas mis les choses au point.