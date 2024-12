L'OM s'envole vers le Danemark pour se renforcer encore

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Sur proposition de Leonardo Balerdi, la quasi-totalité de l'effectif de l'Olympique de Marseille passera ses deux jours de repos en voyage à Copenhague. Une initiative appréciée par le groupe.

La solidification d'un groupe de joueurs est le premier socle d'une saison réussie. Pour que ces derniers entretiennent des rapports plus que cordiaux, parfois même au-delà du contexte professionnel, les clubs organisent parfois des activités de cohésion, voire des voyages. Fin novembre, Roberto De Zerbi avait préparé un stage particulier (et obligatoire) aux joueurs de l'Olympique de Marseille : tout le groupe était parti dans la commune de Mallemort pour y trouver des moments de détente et de travail. Pour bonifier les bons résultats de ce court séjour, Leonardo Balerdi a pris la décision de réitérer en invitant ses coéquipiers dans la ville natale de Pierre-Emile Hojbjerg.

L'OM au Danemark pour récupérer

Après le match nul entre l'Olympique de Marseille et le LOSC (1-1), le capitaine olympien a fait une proposition particulière à son groupe. Comme l'indique BFM Marseille Provence, Roberto De Zerbi et ses joueurs se sont envolés au Danemark ce dimanche matin pour oublier les tracas du quotidien. Contrairement au dernier stage organisé par le club, ce séjour à Copenhague n'était pas obligatoire. Selon Foot Mercato, ces deux jours dans la capitale danoise ont été validés par la direction de l'OM. L'objectif est de continuer à solidifier les relations au sein du groupe afin d'y améliorer encore un peu plus la cohésion. Aucun entrainement n'est prévu lors de ce stage et, malgré son caractère non obligatoire, presque tout l'effectif a accepté la proposition du capitaine phocéen.

C'est donc un groupe marseillais consolidé qui se prépare au déplacement de dimanche prochain à Saint-Etienne dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Un tirage au sort pas évident pour les Phocéens qui savent que le licenciement d'Olivier Dall'Oglio peut changer la donne et relancer les Verts, battus la semaine passée par une formation de l'OM largement dominatrice à Geoffroy-Guichard.