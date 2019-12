Info Foot01 : Yvan Le Mée décrypte le mercato d'hiver en L1

Dans : Mercato.

En Ligue 1, et dans toute l’Europe, le mercato hivernal ouvrira ses portes avec la nouvelle année 2020, à savoir le 1er janvier prochain. Alors que les différentes formations du championnat de France vont bien profiter des fêtes de fin d’année, les cellules de recrutement vont rapidement reprendre le travail avant un mois de janvier qui s’annonce plus ou moins agité. Tour d’horizon des différents besoins des clubs de L1 avec Yvan Le Mée, agent de joueurs.

La spécificité du mercato de janvier

« Comme chaque année, ce sera un mercato de réparation. C’est un marché pour les mauvais élèves, ceux qui doivent corriger le tir par rapport à l’été dernier. Ça veut dire que les clubs en difficulté auront du travail. Mais ceux qui vont bien, ils ne vont pas trop recruter ».

Le mercato des gros clubs français

« Marseille, ils ne vont pas bouger. Le PSG recrutera très peu, probablement une ou deux retouches dans son effectif. L'OL, ça va bouger sur quelques postes. Monaco ne va pas recruter pour ne pas allonger son effectif, qui est déjà important. Lille, ils vont peut-être regarder pour un attaquant, car ils se demandent si le duo Osimhen - Rémy suffira jusqu’à la fin de la saison pour marquer des buts. À l’ASSE, je ne pense pas qu’il y aura un chambardement. Sainté a déjà beaucoup de joueurs, donc ça ne bougera pas trop. Bordeaux, il n’y a pas un rond. Je trouve qu’ils ont un effectif faible, mais ils ont un très bon entraîneur, Paulo Sousa, qui tire 200 % du potentiel de son groupe. Est-ce qu’ils sont en capacité de bouger ? Ils parlent de joueurs à 3-4 millions d’euros. Dans le marché actuel, ce n’est pas grand-chose… ».

Les tendances dans les autres clubs de L1

« Toulouse, ils prennent beaucoup de buts, donc ils ont bougé en défense centrale. Nice, ils prévoient plutôt de programmer leur recrutement pour l’année prochaine. Angers, ça va bien, ça bougera peu. Mais sachant que des joueurs comme Ait Nouri, Santamaria ou Bahoken sont amenés à partir, ils vont peut-être prendre des joueurs en janvier pour les préparer pour l’été prochain. Montpellier, ça fonctionne, mais s’ils trouvent un mec en plus devant pour aider Laborde et Delort, ils le prendront. Nîmes, ils ont besoin de prendre beaucoup de joueurs, vu qu’ils sont en difficulté. Brest, il n’y aura pas un grand mercato, peut-être une retouche en défense. Amiens regarde en défense centrale et en attaque. Et Metz a des besoins derrière et devant ».

Propos recueillis par Alexis Rose.