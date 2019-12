OM : Pas de mercato à Marseille, cet agent dévoile la raison

Dans : OM.

Alors que l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà lancé les grandes manoeuvres en vue du prochain mercato hivernal, l’Olympique de Marseille va rester bien calme en janvier.

Même si l’effectif du club phocéen paraissait un peu étroit en début de saison, les derniers bons résultats en Ligue 1 ont finalement prouvé le contraire. Par conséquent, et sachant que son groupe fonctionne plutôt très bien dans sa composition actuelle, André Villas-Boas a annoncé un marché à la diète : « Sans sortie de joueur, on ne fera rien. Je n’ai pas d’intérêt à ce que l’équipe change trop, surtout que le mercato de janvier commence à être étrange ». Une thèse confirmée par Yvan Le Mée, pour qui l’OM ne bougera pas en janvier, faute de budget disponible.

« Marseille, il n’y a pas un franc... Donc quand tu n’as pas d’argent, tu ne bouges pas au mercato. Surtout que par bonheur pour eux, ils sont bien classés en Ligue 1 après cette première partie de saison. Donc je pense que ça ne bougera pas cet hiver. Même au poste de latéral gauche ? Amavi va mieux, il ressemble enfin à un joueur de foot. Sakai peut également jouer à ce poste. Et il y a aussi le jeune Niels Nkounkou. On discute toujours avec l’OM pour la signature de son premier contrat pro, mais on parle aussi avec des clubs extérieurs... Pour moi, la chimère du latéral gauche au mois de janvier, je n’y crois pas trop du côté de l’OM », a avoué à Foot01.com l’agent de joueurs basé à Marseille, qui estime donc que l’OM peut très bien finir sa saison ainsi, surtout avec le fair-play financier de l’UEFA comme épée de Damoclès.