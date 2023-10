Hatem Ben Arfa à l'OL, la folle rumeur

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'OL ne trouve pas de solution pour se relancer. Et si elle venait d'un recrutement d'un joueur libre comme Hatem Ben Arfa, qui cherche un dernier défi à 36 ans.

En très grande difficulté en championnat car à la dernière place alors que plus d’un quart de la saison a eu lieu, l’Olympique Lyonnais promet de changer de vitesse sur le marché des transferts pour remonter la pente. John Textor a promis un vrai feu d’artifice au mois de janvier sur le mercato. Encore faut-il avoir le feu vert de la DNCG et la capacité financière de le faire, ce que le propriétaire américain a clamé sur tous les toits. En attendant, des solutions intermédiaires peuvent peut-être être trouvées pour aider Fabio Grosso à secouer un vestiaire qui s’enlise. Malgré les nombreux changements, les sanctions, les modifications de poste et les compositions différentes, l’entraineur italien n’arrive pas à faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Et si un joueur au chômage, recruté donc librement à n’importe quel moment de la saison, aidait à rectifier ce tir justement ?

Ben Arfa cherche un ultime défi

C’est une solution proposée par Daily Mercato, qui croit savoir qu’un joueur déjà passé par l’OL a très envie de reprendre une carrière qui est pour le moment à l’arrêt. Il s’agit d’Hatem Ben Arfa, arrivé très tôt à Lyon avec l’étiquette de future prodige du football français et qui a ensuite parcouru toute la France sans jamais parvenir à confirmer son talent indéniable. A 36 ans, et après un passage éclair à Lille, le natif de Clamart n’a pas raccroché les crampons et est « à la recherche d’un dernier défi » selon le média spécialisé, qui souligne que Ben Arfa a l’énorme avantage de connaitre la maison, même si absolument tout a changé depuis son départ en 2008.

En tout cas, nul doute que cela électriserait le vestiaire, même si ses titularisations avec Rayan Cherki pourraient aussi bien donner des étincelles que nuire au jeu collectif. Un dernier rebond à l’OL pour un joueur qui a toujours été capable du meilleur comme du pire, dans le club qui l’a lancé ? C’est une possibilité très mince, mais l’idée d’une pige pour secouer une animation offensive en berne n’est pas impossible.