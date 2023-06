Guimaraes et 30 ME, le Barça reçoit une offre étonnante

Dans : Mercato.

Malgré des difficultés économiques encore importantes, le Barça n'a pas prévu de chômer cet été lors du marché des transferts. Parmi les joueurs potentiellement sur le départ : Raphinha.

Le FC Barcelone a repris des couleurs la saison passée sur la scène nationale en raflant la Liga au nez et à la barbe du Real Madrid. Le club catalan voudra de nouveau faire bonne figure lors du prochain exercice. Cela passera par un bon mercato. Le Barça se démène pour soulager sa masse salariale et a d'ailleurs longtemps cru possible un retour de Leo Messi. Toujours est-il que les Blaugrana ne veulent pas relâcher leurs efforts pour redresser leurs finances. Ainsi, après Gerard Piqué, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets, c'est Raphinha qui pourrait aller voir ailleurs, seulement un an après son arrivée. Le Brésilien pourrait même être au coeur d'un échange XXL avec... Newcastle.

Guimaraes, un avenir en Liga ?

En effet, Gerard Romero, spécialiste du Barça, affirme ces dernières heures que les Magpies ont proposé 30 millions d'euros plus Bruno Guimarães au FC Barcelone pour récupérer Raphinha. Une information surprenante sachant que Newcastle aimerait justement prolonger l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, encore en contrat jusqu'en 2026. Mais tout va vite dans le football et rien n'est à mettre de côté. Bruno Guimaraes sort d'une saison magnifique du côté des Magpies et aura contribué à la qualification du club anglais en Ligue des champions. Compétition qu'il disputera, qu'il soit à Newcastle ou à Barcelone. Le Barça n'a pas encore donné sa réponse selon la presse catalane mais ce dossier sera suivi avec attention par les fans des deux formations. En tout cas, les anciens de Ligue 1 continuent de faire leur trou. A Lyon et au Stade Rennais, il y a de quoi être fier du parcours accompli.