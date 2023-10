Griezmann a la cote, le PSG et MU sont sur le coup

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Même s'il n'a terminé que 21e du Ballon d'Or, Antoine Griezmann reste l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts, notamment car une clause dans son contrat pourrait le faire quitter l'Atletico Madrid bien plus rapidement que prévu.

Joueur le plus décisif de la Liga la saison passée, Antoine Griezmann n'a toujours pas la reconnaissance qu'il espère. Devancé par Ter Stegen au titre de meilleur joueur du championnat espagnol, le Français continue toujours de porter l'Atletico Madrid. Avec 7 buts inscrits, il est le deuxième meilleur buteur de la Liga, derrière Jude Bellingham sur ce début d'exercice 2023/2024. Forcément, le champion du monde attire les convoitises des plus grands clubs européens au mercato, comme le PSG. L'été dernier, Paris s'est renforcé avec les arrivées de plusieurs joueurs français et Griezmann aurait pu rejoindre Kylian Mbappé mais selon les renseignements de l'Équipe, le salaire du joueur de 32 ans a posé des problèmes. Néanmoins, son départ n'est clairement pas improbable puisqu'une clause libératoire dans son contrat est toujours présente et doit hanter Diego Simeone.

Un prix dérisoire, l'Atletico craint le départ de Griezmann

Comme le rapporte le journaliste Eduardo Inda de l'émission El Chiringuito, Antoine Griezmann dispose d'une clause de rachat de 25 millions d'euros dans son contrat. Un prix assez bas pour s'offrir les services de l'un des meilleurs joueurs au monde. Manchester United, en grande difficulté sportive et sans leader offensif, rêve toujours de recruter le natif de Mâcon. Ce transfert a failli arriver il y a quelques saisons, avant que Griezmann ne signe plutôt au FC Barcelone, avec une réussite plus que mitigée. Fan inconditionnel de David Beckham, l'ancien joueur de la Real Sociedad a démontré à plusieurs reprises son affection pour les Red Devils. Il ne serait pas étonnant que l'écurie anglaise revienne à la charge cet hiver. L'Atletico Madrid ne pourra rien faire pour retenir son joyau, dont le contrat se termine en juin 2026. Alors qu'il est sur le point de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros, l'attaquant français a une opportunité de découvrir une nouvelle expérience, à Paris, à Manchester ou même ailleurs.