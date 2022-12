Grâce à Mbappé, le Real vacciné au mercato

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Après l'échec du recrutement de Kylian Mbappé l'été dernier, le Real Madrid apprend de ses erreurs et compte utiliser l'épisode avec l'attaquant du PSG pour sa nouvelle priorité du mercato.

Le Real Madrid a déjà oublié Kylian Mbappé. Alors que le club de la Maison Blanche pensait avoir finalisé le recrutement du buteur parisien, le natif de Bondy a finalement décidé de rester au PSG, au dam du Real Madrid. Le club récent vainqueur de la Ligue des Champions souhaite apprendre de ses erreurs et boucler définitivement le transfert de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais est l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts. Le Real Madrid est en concurrence avec Liverpool pour s'offrir les services de la pépite du Borussia Dortmund. Les Madrilènes souhaitent rapidement boucler l'arrivée du joueur de 19 ans pour éviter de subir un revirement de situation similaire au transfert avorté de Kylian Mbappé en Liga.

Le Real Madrid va casser sa tirelire pour Jude Bellingham

Afin d'être sûr d'obtenir les faveurs de l'ancien joueur de Birmingham City, le Real Madrid va mettre le paquet sur un joueur qui sera l'avenir des Merengues. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives cette saison, le natif de Stourbridge est évalué à 110 millions d'euros par le site Transfermarkt. Selon les informations de Don Balon, le Real Madrid est prêt à offrir près de 120 millions d'euros à Dortmund pour recruter Jude Bellingham. Les dirigeants espagnols souhaitent finaliser le transfert de l'Anglais dès cet hiver, lors du mercato. Reste à savoir si les Allemands vont accepter de céder leur métronome anglais en plein milieu de la saison alors que les Borussen sont encore en lice en Ligue des Champions et pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, en Bundesliga. Bellingham est le joueur le plus important de Dortmund cette saison, le Real Madrid veut faire de lui son futur leader au milieu de terrain.