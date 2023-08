Galatasaray met le grappin sur Hakim Ziyech

Tout proche du PSG il y a six mois et courtisé par l’Arabie Saoudite cet été, Hakim Ziyech va finalement rejoindre Galatasaray lors de ce mercato.

Fin du feuilleton Hakim Ziyech, indésirable à Chelsea depuis plusieurs mois et dont le prêt au PSG est tombé à l’eau en raison d’un retard de fax de la part des Blues au mois de janvier dernier. Courtisé par l’Arabie Saoudite depuis le début du mercato estival, l’international marocain ne s’était finalement engagé avec aucun club saoudien. Et tandis que Ziyech était toujours indésirable à Chelsea, où l’effectif à la disposition du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino est pléthorique, l’ancien meneur de jeu de l’Ajax Amsterdam a enfin trouvé un point de chute.

Chelsea have reached verbal agreement in principle with Galatasaray for Hakim Ziyech transfer 🚨🟡🔴 #Galatasaray



Deal subject to further details and also medical tests — as Chelsea are careful after twists with PSG and Al Nassr. pic.twitter.com/TEdlUmJwdj