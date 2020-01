FCGB : Un buteur recale Bordeaux, ce n'est pas Giroud

Dans : Mercato.

A la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, les Girondins de Bordeaux surveillent la situation d’Olivier Giroud. Mais en ce début du mois de janvier, c’est un autre attaquant qui a recalé Paulo Sousa.

En effet, Calcio Mercato dévoile que Nikola Kalinic, actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à l’AS Roma, a repoussé les avances des Girondins de Bordeaux au cours des derniers jours. Déterminé à s’imposer au sein du club de Série A, l’international croate (32 ans) n’a pas l’intention de bouger, et encore moins pour découvrir la Ligue 1. En difficulté après une saison délicate à Madrid l’an passé (4 buts seulement en 24 matchs), Kalinic peine à retrouver le niveau qui était le sien il y a quelques années à la Fiorentina et Bordeaux aurait aimé le relancer, mais il faudra se tourner vers d’autres pistes pour Paulo Sousa et pour les recruteurs aquitains.