Le Real va mal, ça chauffe autour d’Ancelotti

Critiqué pour ses choix au Real Madrid, Carlo Ancelotti doit également composer avec des tensions en interne. Le préparateur physique Antonio Pintus ne fait pas l’unanimité en interne. Pas plus que l’entraîneur adjoint Francesco Mauri dont le comportement pose problème.

Au Real Madrid, l’attaquant français Kylian Mbappé est loin d’être le seul sujet de préoccupation. Les Merengue, malgré des résultats corrects, ont parfois montré un visage inquiétant dans le jeu cette saison. Carlo Ancelotti peine à trouver la bonne formule avec ses stars. Et pour ne rien arranger, l’entraîneur de la Maison Blanche doit composer avec des tensions en interne. La mauvaise ambiance concerne principalement le préparateur physique Antonio Pintus qui ne fait plus l’unanimité dans le vestiaire.

⚡️



There has been growing tension at Valdebebas since the start of the season, with doubts about Antonio Pintus and frictions among the staff



All the details @TheAthleticFC https://t.co/VL129M1mgH