PSG : 200 ME, le juste prix de Mbappé en 2021 ?

Dans : PSG.

Totalement inactif durant le mercato estival, le Real Madrid pourrait réaliser de véritables folies dans un an… avec Kylian Mbappé en ligne de mire.

Ce n’est plus un secret pour personne, le champion d’Espagne rêve d’attirer l’attaquant du Paris Saint-Germain dans ses filets. Depuis plusieurs mois, le plan de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez est simple. Les deux hommes souhaitent être en mesure d’attirer Kylian Mbappé en 2021, à un moment où le Français n’aura plus qu’un an de contrat au Paris SG. Un moyen de faire baisser le prix de l’attaquant tricolore, et d’être en position de force vis-à-vis du PSG afin de conclure le transfert. Si la technique peut fonctionner, cela ne signifie pas pour autant que le Real Madrid récupérera Kylian Mbappé pour une bouchée de pain dans un an…

D’après les informations rapportées en cette fin de semaine par Digi Sport, le transfert programmé de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait s’élever à 200 ME, malgré la situation contractuelle du champion du monde 2018. Frappé par la crise financière, comme tous les clubs européens, le Real Madrid sera-t-il prêt à un tel effort financier ? A ce sujet, le doute est total. Une chose est certaine, le club présidé par Florentino Pérez est l’un de ceux qui a le mieux géré la crise du Covid-19 entre baisse rapide des salaires pour les joueurs, matchs joués au centre d’entraînement afin de limiter les coûts de fonctionnement et mercato largement bénéficiaire grâce aux départs de Sergio Reguilon, Achraf Hakimi, Gareth Bale ou encore James Rodriguez. Autant d’arguments qui laissent penser que le Real Madrid a la possibilité de transmettre une proposition XXL au Paris Saint-Germain pour le transfert de Kylian Mbappé en 2021.