Ekitike, David, la Ligue 1 ne connait pas les soldes

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Les grosses écuries européennes ont été assez calmes cet hiver. Habituées notamment à dépouiller la Ligue 1, elles ont été bloquées par les prix demandés par les clubs français lors de ce mercato.

Les supporters du Milan AC ont été très frustrés pendant ce mois de janvier. Les journalistes ainsi que leurs dirigeants avaient émis l'idée de recruter dans le domaine offensif et notamment un avant-centre. C'est du côté de la Ligue 1 que les Rossoneri ont cherché la recrue idéale mais finalement aucun buteur n'est venu rejoindre Milan cet hiver. Il faut dire que les montants pratiqués par les clubs de Ligue 1 ont refroidi l'état-major du club et Paolo Maldini. Il semble loin le temps où la France représentait le lieu des bonnes affaires, des joueurs bon marché. Les clubs français ont musclé leur jeu et leurs attaquants coûtent cher.

Ekitike à plus de 40 millions, David à 70 !

En effet, Milan a tenté de recruter l'attaquant canadien du LOSC Jonathan David mais les dirigeants nordistes ont été très gourmands demandant au moins 70 millions d'euros pour céder leur joueur cet hiver. Une somme très importante qui a poussé les Milanais à s'intéresser à un autre avant-centre très en vue cette saison, Hugo Ekitike.

🚨📲 #Milan, un mercato di gennaio sottotono per andare "all in" in estate.



🎯 Al momento come punta centrale Jonathan #David (#Lille) ha una valutazione troppo alta (€70M) e i 🔴⚫ hanno già messo gli occhi su #Ekitike dello #StadeReims (€40M).🐓⚽#Calciomercato #Transfers pic.twitter.com/JWHybAHoxg — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 1, 2022

L'attaquant du stade de Reims marque déjà les esprits en Ligue 1, à seulement 19 ans, avec huit buts marqués pour sa première saison complète dans l'élite. Le Rémois a déjà un bon nombre de prétendants, Newcastle avait par exemple proposé 40 millions d'euros au club champenois cet hiver. Mais, Ekitike avait préféré rester à Reims. Une aubaine pour le Milan qui suit aussi le jeune talent français. Le très informé Rudy Galetti, journaliste pour Sky et Calciomercato, indique en effet que le Milan AC le veut pour cet été. « #Milan, un marché de janvier en demi-teinte pour faire "all in" l'été. En ce moment alors que l'avant-centre Jonathan #David (#Lille) est valorisé trop haut (70M€), Milan a déjà jeté son dévolu sur Ekitike du StadeReims (40M€) », indique t-il sur Twitter. Toutefois, vu l'intérêt du Borussia Dortmund et du PSG sur le joueur, le prix risque vite de monter pour le joueur et pour Milan. Et oui, même en Ligue 1, l'inflation se fait maintenant sentir.