Eden Hazard et la trahison ultime avec Chelsea

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En situation d'échec au Real Madrid, Eden Hazard passe plus de temps sur le banc madrilène qu'à montrer son talent sur le pré. Il pourrait se laisser tenter par un départ d'autant qu'en Angleterre les prétendants ne manquent pas.

En juin 2019, il était présenté comme une rock star devant un stade Santiago-Bernabeu émerveillé. Eden Hazard était transféré de Chelsea vers le Real Madrid contre 115 millions d'euros. Un prix élevé à la hauteur du talent du capitaine de la Belgique et des attentes madrilènes. Hazard se voyait déjà marcher dans les traces de son idole et entraîneur à l'époque Zinédine Zidane. Mais, depuis, il a fortement déchanté. Blessures à répétitions, méforme physique, performances décevantes. L'ancien lillois n'est pas épargné par les critiques depuis trois ans et l'arrivée de Carlo Ancelotti l'a même poussé sur le banc. Vinicius, Rodrygo et Marco Asensio lui sont passés devant dans la hiérarchie et ont réduit son temps de jeu comme peau de chagrin.

Le Real n'en veut pas, l'Angleterre à l'affût pour Hazard

Cette saison, Eden Hazard a joué 23 matches toutes compétitions confondues dont neuf comme titulaire avec le Real Madrid. Un chiffre bien insuffisant pour le joueur de 31 ans, deuxième meilleur joueur de la dernière coupe du monde. Si sa situation à Madrid est très frustrante, Hazard peut se consoler en sachant que de nombreux clubs sont très intéressés par son profil. Le Belge plaît beaucoup en Angleterre où l'on n'a pas oublié ses sept saisons passées à Chelsea.

🚨🥇| Arsenal have made an enquiry into Eden Hazard. @Santi_J_FM pic.twitter.com/RdZq0mca25 — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 15, 2022

Les deux clubs les plus actifs sur ce dossier sont Arsenal et Newcastle. Depuis leur rachat par les Saoudiens en octobre dernier, les Magpies ont souvent exprimé de l'intérêt pour Eden Hazard et leurs capacités financières peuvent leur permettre d'espérer. Si le Belge n'était pas convaincu par un départ chez le 19e de Premier League en janvier, le maintien de l'équipe et son renforcement peuvent changer la donne. Selon Footmercato, Arsenal n'est pas en reste. Mikel Arteta aime son profil et les Gunners ont établi récemment le contact avec le meneur des Diables Rouges. Enfin, même son ancien club de Chelsea garde un œil sur lui. Le principal intéressé ne pense pas encore à quitter Madrid et veut regagner sa place dans le onze. Mais, la coupe du monde 2022 au Qatar qui se profile avec la Belgique et la nécessité de garder le rythme pour sa sélection pourraient le pousser à céder aux offres anglaises.