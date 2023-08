Dimitri Payet décolle pour le Brésil et lâche sa vérité

Dans : Mercato.

Après sept années consécutives à l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet tourne la page et s'offre un dernier challenge excitant au Brésil. Le meneur de jeu a expliqué son choix malgré l'intérêt de l'Arabie saoudite.

Plus dans les plans de l'OM, et encore moins dans ceux du nouveau coach Marcelino, Dimitri Payet a préféré stopper son histoire d'amour avec le club olympien durant cette période du mercato estival. Malgré des moments de frissons, le Français n'aura pas rempli son armoire à trophée dans le club de la cité phocéenne. Le joueur de 36 ans rejoint Vasco de Gama pour une dernière étape de sa carrière au Brésil, dans le pays du football. Un choix unanimement respecté et apprécié par les supporters marseillais. Alors qu'il s'apprêtait à prendre son avion en direction de Rio, Payet a pris le temps de répondre à RMC Sport pour évoquer les raisons de son choix, purement sportif, au détriment de l'argent de l'Arabie saoudite.

Payet l'assume, il fait le choix du football

« Je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. Donc je suis très heureux. Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi. Je pense que c’est bien d’en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais je pense que c’est pour cela que j’étais aussi heureux ici parce qu’il y avait cet amour. Et c’est pour cela que j’ai fait ce choix aussi. C’est le choix du foot et pas de l’argent. C’est la première fois que je sens une attente aussi forte pour une arrivée. Cela sera la surprise mais en tout cas je suis heureux qu’ils soient impatients de me voir parce que moi aussi je suis impatient d’y arriver » a confié l'ancien numéro 10 de l'OM qui fait plaisir aux amoureux du football en signant pour le Brésil, plutôt que pour l'Arabie saoudite. Payet sera très attendu à Vasco de Gama, chez l'actuel avant-dernier du championnat brésilien.