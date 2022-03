Di Maria quitte le PSG, un club portugais débarque

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

L'aventure d'Angel Di Maria au Paris Saint-Germain touche à sa fin. Libre de tout contrat en fin de saison, l'Argentin est annoncé au Benfica Lisbonne où il avait démarré son aventure européenne en 2007.

Angel Di Maria ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. En effet, l'Argentin, acheté pour 65 millions d'euros à Manchester United en 2015, ne sera pas prolongé par ses dirigeants et a pour mission de se trouver une porte de sortie. En mai dernier, il était pourtant devenu le plus grand passeur de l'histoire du PSG, devant Safet Susic, en distribuant son 104e caviar. Cette saison est la plus compliquée dans la capitale française pour l'attaquant de 34 ans qui ne compte que trois buts et cinq passes décisives en 25 matchs. A un âge avancé, « El Fideo » pourrait se laisser tenter par un dernier challenge européen avant de finir sa carrière en Argentine. D'après les informations du média portugais Record, le Benfica Lisbonne souhaiterait refaire venir l'Argentin. Lisbonne a été la première terre d'accueil en Europe pour Angel Di Maria, qui avait porté les couleurs de Benfica de 2007 à 2010 avant de filer au Real Madrid. Le Président du Benfica a changé en fin d'année 2021 en la personne de Rui Costa, ancien international portugais qui avait côtoyé Angel Di Maria à Lisbonne. Une motivation de plus pour « El Fideo » qui ne veut pas quitter l'Europe et a pour ambition de raccrocher les crampons dans son premier club : Rosario Central

Di Maria, un salaire colossal qui pose problème

🔥Benfica have been in talks to transfer 🇦🇷 Di Maria.



❌But from a financial point of view, it seems that Di Maria's wishes will force Benfica.



🌟If the Argentine star agrees to a discount on his salary, a new talks may be held. #PSG #SLBenfica https://t.co/nsiEF4pj3p pic.twitter.com/C9pEcZRTbo — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 14, 2022

Si ce n'est pas l'envie qui manque, il y a un petit couac financier : le salaire de 13 millions d'euros à l'année de l'Argentin. Prolongé la saison dernière pour une année et une autre en option, Angel Di Maria avait déjà accepté de baisser son salaire. Mais cette somme s'avère être un véritable problème pour le Benfica Lisbonne et son Président Rui Costa. Dans l'effectif, le salaire annuel le plus élevé est celui de Julian Weigl (environ 3 millions d'euros). À l'heure actuelle, d'après RMC Sport et Record, ce gouffre financier empêche l'ouverture des négociations du côté d'Angel Di Maria. Quoi qu'il arrive, ce dernier quittera Paris car les dirigeants parisiens souhaitent renouveler et rajeunir l'effectif.