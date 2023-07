Dembélé en Arabie saoudite ‍? Le Français a refusé 200 ME ‍!

Dans : Mercato.

Parmi les formations saoudiennes les plus en vue, Al Nassr réalise un mercato fou. Après avoir acheté Cristiano Ronaldo en janvier, le club de Riyad a attiré Marcelo Brozovic et Seko Fofana cet été. Ousmane Dembélé est désormais la dernière cible du club saoudien.

Les clubs saoudiens n'ont aucune limite dans ce mercato estival et Al Nassr est bien placé pour le savoir. Précurseur en la matière avec la venue de Cristiano Ronaldo en janvier, le club de Riyad poursuit la construction de son effectif cet été. Au milieu, Al Nassr a déjà recruté l'expérimenté croate Marcelo Brozovic du côté de l'Inter Milan et Seko Fofana au RC Lens. La formation saoudienne est désormais focalisée sur la venue d'un ailier. Elle a essayé de faire venir le jeune français Moussa Diaby, sans succès puisque celui-ci est parti signer à Aston Villa. Elle ne relâche pas ses efforts cependant pouvant compter sur une puissance financière impressionnante.

Al Nassr voulait Dembélé, ce sera plutôt Mané

Le FC Barcelone pourrait bien s'en apercevoir. En effet, les Blaugrana se voient attaqués pour Ousmane Dembélé. Al Nassr en ferait bien son ailier tant recherché au mercato. Le Français de 26 ans a reçu une offre à la hauteur pour rejoindre le Royaume selon les informations de Foot Mercato. Un contrat de 5 ans attend l'ancien rennais avec un salaire annuel de 40 millions d'euros. C'est donc un pactole de 200 millions d'euros offert par Al Nassr à Dembélé, les Saoudiens étant prêts à payer la clause libératoire de 50 millions d'euros prévue par le Barça.

Une offre alléchante mais déclinée pour le moment par le joueur. Selon Foot Mercato, Dembélé a refusé la proposition d'Al Nassr, préférant continuer avec Xavi et les Barcelonais alors qu'il lui reste un an de contrat. Dembélé privilégie à ce stade une prolongation de contrat du côté de Barcelone. Heureusement pour Al Nassr, un autre cador est en vue pour occuper le poste : Sadio Mané. Le Sénégalais du Bayern Munich aurait donné son accord pour jouer à Al Nassr et ainsi consoler le club saoudien après l'échec Dembélé.