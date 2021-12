Dégoûté par Cristiano Ronaldo, Cavani fonce au Barça

En fin de contrat avec Manchester United en juin 2022, Edinson Cavani a décidé de ne pas prolonger. Il veut rejoindre le FC Barcelone.

Les temps sont durs cette saison pour Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen n’a disputé que 8 matchs depuis le début de l’exercice 2020-2021, avec seulement 2 titularisations au compteur, avec un but lors de l’une d’elles, contre Tottenham fin octobre. Edinson Cavani n’avait pas vécu une première saison de rêve à Manchester United la saison dernière mais il avait quand même été important et décisif lors de plusieurs rencontres. Les arrivées de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho l’été dernier lui ont fait mal et son temps de jeu s'en ressent. La concurrence est rude, et ses blessures à répétition n’arrangent pas sa situation. Le départ d’Ole Gunnar Solskjær et l’arrivée imminente de Ralf Rangnick peuvent éventuellement inverser la tendance. Mais quoi qu’il en soit, le meilleur buteur de l’histoire du PSG semble bien décidé à partir. Il a déjà une destination en tête.

Selon les informations du Times, Edinson Cavani a pris sa décision. Il veut rejoindre le FC Barcelone l’été prochain, à la fin de son contrat avec Manchester United. Il souhaite évoluer sous les ordres de Xavi. « El Matador » découvrirait alors un nouveau championnat, la Liga, à 35 ans. Le FC Barcelone n’a pas encore bougé dans ce dossier. Mais si Sergio Aguero, victime de problèmes cardiaques, venait à ne plus rejouer, Edinson Cavani pourrait être un remplaçant idoine pour zéro euro. Vu l’état actuel des finances du FC Barcelone, ce serait assez étonnant que Joan Laporta ne se penche pas sérieusement sur cette piste gratuite. Surtout que le joueur a le désir d’évoluer au Camp Nou. Les discussions pourront commencer officiellement en janvier 2022.

