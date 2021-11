Barcelone a 1 mois pour payer 10 millions d'euros !

Dans : Liga.

Le licenciement de Ronald Koeman va avoir un impact conséquent sur les finances du FC Barcelone, et Joan Laporta ne va pas pouvoir reculer.

Toute peine mérite salaire, et Ronald Koeman a beau avoir été une légende du Barça, il ne fera aucun cadeau à son ancien club. Limogé en octobre dernier, et depuis remplacé par Xavi, le technicien néerlandais de 58 ans a clairement fait comprendre à son ancien patron qu’il n’y avait aucune place pour des négociations, et que son staff et lui devront toucher l’intégralité des salaires prévus contractuellement jusqu’en juin 2022. Sur le papier, on se dit que Joan Laporta s’en tire à moindre mal puisque Ronald Koeman arrivait en fin de contrat. Sauf que le salaire de ce dernier était colossal et que selon Alexandre Ruiz, l’addition devrait dépasser 10 millions d’euros rien que pour l’ancien entraîneur, sans même parler de ses deux adjoints, Henrik Larsson et Alfred Schreuder, eux aussi virés le mois dernier au moment où le FC Barcelone pointait à la 9e place de la Liga suite à une défaite, celle de trop, contre le Rayo Vallecano.

Alors que les finances barcelonaises sont dans le rouge vif, cette dépense va évidemment faire mal, d’autant plus qu’il n’y a pas de facilité de paiement. L’ancien journaliste de BeInSports précise en effet que la totalité des salaires devra être réglée avant le 31 décembre prochain, soit à la veille de l'ouverture du marché des transferts. Une mauvaise nouvelle de plus dans ce qui aura été une vraie annus horribilis pour le FC Barcelone et ses supporters. En espérant que d'ici là, le Barça ne se fera pas sortir de la Ligue des champions, ce qui serait la cerise sur le gâteau.