Cristiano Ronaldo temporise, Al-Nassr en stand-by !

Il y a une semaine, Marca dévoilait l’existence d’un accord de principe entre Cristiano Ronaldo et le club saoudien d’Al-Nassr.

Le journal espagnol évoquait un montant colossal de 500 millions d’euros pour un contrat de deux ans et demi à Al-Nassr pour Cristiano Ronaldo. L’accord semblait total et la signature de CR7 en Arabie Saoudite devait intervenir après la Coupe du monde que l’ancien Madrilène dispute actuellement avec le Portugal. Mais à en croire les informations de Foot Mercato, rien n’est encore décidé de manière définitive pour l’avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, CR7 est bien flatté par l’intérêt du club saoudien mais pour l’heure, il souhaite se laisser du temps avant de trancher définitivement la question de son avenir. A 37 ans, Ronaldo a conscience que ce genre de challenge s’offre à lui et qu’il ne serait pas honteux de l’accepter mais l’ex-buteur du Real, de la Juventus Turin et de Manchester United rêve toujours et encore d’Europe et de Ligue des Champions.

Cristiano Ronaldo rêve toujours de Ligue des Champions

Cristiano Ronaldo rêve secrètement de rejoindre durant le mois de janvier un club qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec la possibilité de marquer encore quelques buts dans cette compétition qu’il a tant marqué de son empreinte. Cela tombe bien, une écurie encore qualifiée en Ligue des Champions s’intéresse à Cristiano Ronaldo : Chelsea. La nouvelle direction des Blues n’est pas insensible au fait que CR7 soit libre comme l’air et alors que Thomas Tuchel était opposé à la venue de Ronaldo, l’entraîneur allemand n’est plus un obstacle pour l’état-major des Blues désormais puisqu’il a été viré. Graham Potter n’est pas beaucoup plus chaud que Thomas Tuchel pour l’accueillir à Chelsea mais visiblement, le nouveau coach des Blues n’aura pas vraiment son mot à dire dans un dossier d’une telle envergure. Outre Chelsea et Al-Nassr, des clubs de MLS aux Etats-Unis sont également intéressés par Cristiano Ronaldo, qui devrait selon toute vraisemblance attendre de connaitre les intentions des clubs européens à son égard avant de prendre une décision. Autant dire que le club saoudien d’Al-Nassr peut d’ores et déjà oublier une signature de Cristiano Ronaldo à très court terme.