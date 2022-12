PL : Cristiano Ronaldo et Manchester United, ce n'est pas fini

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, Manchester United annonçait le départ officiel de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or portugais ne se voyait plus continuer sous le maillot des Red Devils.

C'est ce qu'on appelle un retour raté. Revenu à l'été 2021 à Manchester United dans l'optique de redresser le club, Cristiano Ronaldo n'y sera jamais parvenu. Pire, son comportement sur et en dehors des terrains aura déçu pas mal de fans. Cette saison, CR7 a trainé son spleen et causé quelques remous à Manchester United. Sa récente interview avec Piers Morgan aura scellé son aventure avec les Red Devils. Dans cette dernière, il balançait sans langue de bois sur les coulisses de Manchester United, rappelant qu'il n'avait aucun respect pour l'entraîneur Erik Ten Hag, qu'il accuse de ne pas l'avoir traité à sa juste valeur. Le départ précipité de CR7 de Manchester United va faire du mal sportivement au club anglais. Mais également d'un point de vue marketing, même si les fans mancuniens vont encore devoir faire indirectement avec Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, Manchester Unité pris de court

Nothing but respect between Cristiano Ronaldo and Son Heung-min ❤️ pic.twitter.com/AgFtF87NUH — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2022

En effet, Manchester United n'a pas eu le temps de prévoir son coup concernant certains produits dérivés, bouclés avant le départ de Ronaldo. Du coup, pour les amoureux du club qui achèteront le calendrier officiel, pour près de 13 euros tout de même, ils tomberont encore sur la photo de Ronaldo. Idem pour les t-shirts vendus par United. Mais ces derniers ont vu leurs prix être réduits. S'ils coûtaient 23 euros avant, ils ne coûtent plus que 5 euros désormais. Un porte-clé n'est plus qu'à 2 euros alors qu'il était auparavant à un peu plus de 5 euros. Manchester United n'en a donc pas encore fini officiellement avec Cristiano Ronaldo, qui devrait lui signer dans les prochains jours un contrat mirobolant de 200 millions d'euros avec le club saoudien d'Al Nassr.