Cristiano Ronaldo, Hazard et compagnie, Al-Nassr va frapper fort

Très ambitieux, Al-Nassr ne compte pas s’arrêter après la signature de Cristiano Ronaldo. Le club saoudien souhaite construire une véritable équipe de rêve, notamment avec le Belge Eden Hazard qui a déjà croisé l’entraîneur Rudi Garcia en début de carrière à Lille.

Cristiano Ronaldo ne sera pas seul. Dans sa nouvelle équipe, la star d’Al-Nassr a rejoint d’autres joueurs bien connus en Europe comme David Ospina, Luiz Gustavo, Alvaro Gonzalez ou encore Talisca. Mais les dirigeants du club saoudien ne comptent pas s’arrêter là au mercato. Pour devenir la référence du continent asiatique et offrir une grande exposition à son pays, qui espère organiser la Coupe du monde 2030, Al-Nassr a dressé une liste de joueurs confirmés.

Des retrouvailles Hazard-Garcia ?

On y retrouve notamment le défenseur central du Paris Saint-Germain Sergio Ramos, toujours dans l’attente d’une offre de prolongation alors que son contrat expire en juin prochain. En Arabie Saoudite, l’Espagnol pourrait retrouver son ancien complice du Real Madrid Pepe (39 ans, FC Porto), également cité parmi les cibles d’Al-Nassr. Enfin, le média OK Diario ajoute le nom d’Eden Hazard. Pour rappel, l’attaquant des Merengue connaît bien l’entraîneur d’Al-Nassr Rudi Garcia. Les deux hommes s’étaient côtoyés à Lille et le Belge garde sûrement de bons souvenirs de leurs collaborations.

Nul doute que le technicien sera utilisé pour tenter de convaincre le Madrilène. Pour le moment, il se murmure qu’Eden Hazard ne serait pas favorable à un départ cet hiver. L’ex-Diable Rouge, qui a mis un terme à sa carrière internationale, semble déterminé à enfin briller avec le Real Madrid. Reste à savoir s’il résisterait en cas d’offre alléchante d’Al-Nassr, qui a bien réussi à séduire un Cristiano Ronaldo d’abord déterminé à poursuivre ses exploits en Ligue des Champions. En tout cas, le club saoudien semble parti pour frapper fort. De nouvelles rumeurs surprenantes ne sont pas à exclure.