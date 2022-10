Cristiano Ronaldo de retour en Italie, la Juve ne va pas aimer

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo devrait quitter Manchester United dans les prochaines semaines. Le quintuple Ballon d'Or a quelques pistes, dont une belle en Serie A.

Manchester United et Cristiano Ronaldo, les retrouvailles tournent au fiasco. Peu utilisé par Erik Ten Hag et en perte de vitesse globale, CR7 réfléchit plus que jamais à un départ de Manchester United. Et ce, dès le prochain mercato hivernal. Si la presse anglaise fait état d'un intérêt de Chelsea pour récupérer libre le Portugais dans les prochaines semaines, un autre club européen est aussi dans le coup pour tenter sa chance concernant Cristiano Ronaldo. Et c'est un club que l'ancien du Real Madrid connait plutôt bien.

Ronaldo, une porte de sortie séduisante en Italie

Always good to be with you boss! 🙏🏽 pic.twitter.com/TP4bzkgDCz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 17, 2022

Selon les informations du Sun, le Napoli est intéressé à l'idée de signer Ronaldo lors du prochain mercato hivernal. Et c'est à l'heure actuelle la destination la plus probable pour le Portugais. En effet, le média anglais précise que Chelsea, Newcastle ou encore Arsenal sont hors course, pour la simple et bonne raison que ces équipes sont des rivales des Red Devils. Et un retour en Italie ne serait pas pour déplaire à la star lusitanienne de 37 ans, qui avait remporté deux titres de champion en trois saisons avec la Juve. En arrivant au Napoli, il pourrait y apporter toute son expérience, alors que les Italiens sont très bien partis dans la course au titre. Idem en Ligue des champions, où ils dominent leur poule.

Le problème reste pour Naples de s'aligner sur les prétentions salariales de Ronaldo, qui touche près de 410 000 euros par semaine, sachant que le joueur le mieux payé des Napolitains est Piotr Zielinski, avec 102 000 euros par semaine. En cas de retour en Serie A, l'ancien du Real Madrid devra donc faire des efforts financiers, tout comme Manchester United si club veut résilier le contrat du quintuple Ballon d'Or. A noter aussi que des franchises de MLS sont intéressées par Ronaldo, ce qui terminerait la carrière européenne du joueur et mettrait fin à ses rêves de remporter une dernière fois la Ligue des champions.