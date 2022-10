Zidane et Cristiano Ronaldo snobés, c'est violent

Dans : Foot Europeen.

Par Adrien Barbet

Dans l'histoire du football, le débat le plus houleux est sûrement celui pour élire le plus grand joueur de tous les temps. Les styles et les époques se bousculent pour couronner un seul joueur. Mais pour Ronaldo Nazario, un groupe de légendes se distinguent.

Dans l'imaginaire collectif, Pelé est souvent présenté comme le plus grand joueur de football. Vainqueur de 3 coupes du monde et auteur de plus de 1200 buts, selon ses dires, le Brésilien a établi des records de précocité encore jamais égalés, même plusieurs décennies plus tard. Si aujourd'hui, le débat oppose souvent Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour leur régularité au plus haut niveau dans le football européen, personne ne semble avoir les arguments pour convaincre tous les fans de foot. Pourtant, R9, une légende du ballon rond, a une petite idée en tête de ceux qui peuvent prétendre au titre honorifique de meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Au cours d'une interview pour le journal The Guardian, le double champion du monde a dressé la liste des meilleurs joueurs de l'histoire avec des oublis qui risquent de faire jaser.

R9 ne place pas CR7 comme l'un des meilleurs de l'histoire

« Je pense qu'il y a un groupe très, très spécial où vous avez Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten et Ronaldinho. Je m'inclurais moi-même également. Mais vous ne pouvez pas les classer, vous ne pouvez pas comparer les générations » a confié le Brésilien au média britannique qui lui avait demandé d'élire le meilleur joueur entre Messi et Maradona. Une belle liste, mais avec toutefois l'absence de Zinédine Zidane, son ami proche ainsi que Cristiano Ronaldo, pourtant vainqueur de 5 Ligue des Champions, 5 ballon d'or et auteur de plus de 800 buts en carrière. Désormais considéré comme un remplaçant à Manchester United, CR7 est même écarté de la liste des meilleurs footballeurs de l'histoire. Le Portugais a encore une chance d'entrer dans ce groupe très privé en remportant la prochaine coupe du monde au Qatar. Et de faire taire le "vrai" Ronaldo ?