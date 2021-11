Christian Eriksen vers un fabuleux miracle au mercato ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Victime d’un arrêt cardiaque à l’Euro 2021, le miraculé Christian Eriksen pourrait rejouer au football à haut niveau dans les prochains mois.

Réanimé sur la pelouse par les médecins lors du match entre le Danemark et la Finlande à l’Euro, Christian Eriksen a depuis été équipé d’un défibrillateur automatique (DCI) directement implanté sous la peau. Malheureusement pour lui, le milieu de terrain de l’Inter Milan ne peut pas jouer au football en Série A avec cet équipement médical puisque le règlement italien interdit aux joueurs d’évoluer avec un défibrillateur cardiaque. Christian Eriksen, qui a frolé la mort mais qui se porte bien désormais, ronge maintenant son frein et espère rejouer au football à haut niveau. Et l’improbable pourrait bien se produire selon le Corriere dello Sport, qui affirme qu’un scénario est à l’étude pour que Christian Eriksen fasse son grand retour sur les pelouses européennes.

Christian Eriksen, un rebond à l'Ajax ?

Le média affirme que l’Ajax Amsterdam, le club des débuts de Christian Eriksen, songerait à faire revenir l’international danois lors du prochain mercato. Réglementairement, il n’y aura pas de hic puisque le championnat néerlandais, l’Eredivisie, autorise les joueurs équipés d’un défibrillateur automatique à jouer. Christian Eriksen pourrait donc signer un retour fracassant à l’Ajax Amsterdam afin d’y terminer sa carrière de footballeur professionnel. D’un point de vue business, l’Inter Milan a la volonté de se montrer classe avec Christian Eriksen et ne réclamera pas la moindre indemnité de transfert pour le potentiel transfert du Danois à l’Ajax Amsterdam. Le départ d’Eriksen, même pour zéro euro, reste néanmoins intéressant financièrement pour l’Inter Milan car il permettrait aux Nerrazzuri d’économiser le salaire gigantesque du joueur, de l’ordre de 7,5 millions d’euros par an. En cas de signature à l’Ajax, nul doute qu’Eriksen consentira un effort financier important. Un geste minime pour Eriksen au vu du contexte et de sa joie de refouler un jour les pelouses.