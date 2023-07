Chelsea peut dire merci à l’OL

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Christian Pulisic est sur le point de s'engager au Milan AC. Chelsea peut remercier l'OL, dont l'offre a provoqué un énorme effort financier de la part du club italien. Ce qui n'était pas prévu au départ.

Dans la grande bataille du mercato, l’Olympique Lyonnais a décidé de s’activer. Des recrutements sont en cours alors que le club rhodanien est pourtant surveillé de près par la DNCG. Mieux que ça, John Textor a visiblement des idées derrière la tête et il a tenté de recruter Christian Pulisic, qui fait partie de l’énorme charrette des départs à Chelsea. Le club londonien ne cesse de vendre des joueurs dans son effectif pléthorique et l’ailier américain devrait être l’un des prochains. L’OL a proposé 25 millions d’euros à Chelsea pour récupérer un joueur qui plait beaucoup à son propriétaire américain, forcément. Mais cela n’est pas allé beaucoup plus loin, et non pas à cause de restrictions financières. En effet, l’ancien du Borussia Dortmund ne rêvait que du Milan AC, qui était déjà en discussions pour le faire venir cet été. Mais la proposition milanaise était presque deux fois moins importante que celle de l’OL, rendant les négociations compliquées.

Le Milan AC rajoute 8 millions d'euros !

Résultat, le club lombard a été obligé de faire un gros effort financier pour finaliser ce deal qui est en train de se mettre en place. Le média américain CBS annonce que les deux parties se sont énormément rapprochées ces dernières heures, puisque la dernière offre du club italien est désormais de 23 millions avec les bonus, soit presque 8 millions d’euros de plus que la première. L’officialisation n’est pas encore de mise, mais Pulisic est déjà d’accord pour son futur contrat avec le Milan AC, pour un salaire de 4 millions d’euros par an jusqu’en 2027. Un épilogue en passe d’être réussi pour Chelsea, qui peut remercier l’OL d’avoir permis de faire grimper les enchères, cela même si le club rhodanien n’a jamais vraiment semblé en passe de faire signer Pulisic, qui a immédiatement donné sa préférence à l’Italie et la possibilité de discuter la Ligue des Champions la saison prochaine.