Chelsea a un sale coup en tête contre Madrid

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a encore une fin de saison séduisante à disputer. En ligne de mire du club merengue, la Ligue des champions et la Coupe du Roi.

Le Real Madrid a frappé fort dans la semaine en humiliant (4-0) le Barça au Camp Nou en demi-finale retour de la Coupe du Roi. De quoi parfaitement préparer les hommes de Carlo Ancelotti avant leur quart de finale de Ligue des champions face à Chelsea. Les champions d'Europe comptent bien de nouveau être sacrés dans la compétition mais aussi faire la différence en Coupe du Roi. L'occasion aussi pour Carlo Ancelotti de partir la tête haute, comme une légende du club. Car s'il est encore sous contrat jusqu'en 2024, l'Italien ne serait pas encore sûr de rester, alors que le Real Madrid envisage un retour de Zinedine Zidane. En cas de départ de la capitale espagnole, Ancelotti ne manquera pas de propositions.

Chelsea rêve d'Ancelotti

La sélection brésilienne aimerait notamment le faire signer afin de relancer un nouveau cycle avec pour objectif : remporter la Coupe du monde 2026. Mais Carlo Ancelotti hésite concernant la direction à donner à sa carrière. Surtout qu'un ancien club à lui a aussi le désir de le récupérer. Selon les informations d'ESPN, Chelsea a coché le nom de l'Italien pour la saison prochaine. Car si Frank Lampard terminera l'exercice en cours, l'Anglais n'est arrivé qu'en intérim. Ancelotti représente une valeur bien plus sûre. Il connait en plus le club londonien et son fonctionnement, lui qui avait fait le doublé Premier League-FA Cup en 2010. Outre Ancelotti, Chelsea a dressé une liste dans laquelle apparaissent Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino ou encore Marcelo Gallardo. Que ce soit au Real Madrid ou à Chelsea, l'intersaison sera mouvementé. La valse des entraineurs n'est elle pas encore terminée, loin de là et si les Blues peuvent déstabiliser les Merengue avant leur double confrontation en C1, ils ne s'en priveront pas.