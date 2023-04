En flirt avec le Brésil, Ancelotti presse le Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Lié au Real Madrid jusqu’en 2024, Carlo Ancelotti aimerait honorer son contrat jusqu’au bout. Mais sans réponse de la part de ses dirigeants, l’entraîneur italien flirte ouvertement avec le Brésil.

C’est bien connu, le Real Madrid fait partie des clubs les plus exigeants avec ses entraîneurs. Une saison sans titre majeur peut être fatale à un coach dans la capitale espagnole. Nouvelle illustration avec Carlo Ancelotti qui, en cas d’échec en Ligue des Champions, sachant que les Merengue sont distancés par le FC Barcelone en Liga, pourrait perdre son poste. Dans le flou, l’Italien aimerait au moins honorer son contrat jusqu’en 2024. Mais en attendant de connaître la décision de ses dirigeants, le technicien se dit flatté par l’intérêt confirmé du Brésil.

« La situation est assez simple, a confié Carlo Ancelotti. Je ne suis pas surpris par toutes ces rumeurs. Je ne m'en préoccupe pas. Ce qui m'importe en ce moment, c'est de remplir mes fonctions avec ce club, avec cette équipe. Tout est clair. Je serai ici tant que le Real Madrid me permettra de rester. Je sens beaucoup de soutien de la part du président, des supporters et des joueurs, l'ambiance est très tranquille autour de moi, et moi aussi je suis très tranquille. Maintenant, on a deux mois et demi pour tenter de gagner des titres. »

Le Brésil, Ancelotti confirme

« Oui, c'est vrai que l'équipe nationale du Brésil me veut, ça me fait plaisir, a confirmé l’ancien coach du Paris Saint-Germain. Mais il faut respecter les engagements pris, en l'occurrence un contrat que je veux honorer parce que ce club et cette équipe me plaisent. Et tout ce qui se passera après avec mon contrat, c'est le futur, et personne ne connaît le futur. Je ne connais pas le président de la Confédération brésilienne de football (Ednaldo Rodrigues) mais s'il veut me parler, je serai heureux de le rencontrer et de le saluer. » Pendant ce temps-là, Zinedine Zidane serait à l’affût pour le remplacer.