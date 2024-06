Ce joueur de Ligue 2 refuse le PSG, l'ASSE fonce dessus

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain cible l’arrivée d’un latéral gauche cet été et a déjà essuyé un premier refus durant ce mercato estival. L'ASSE pourrait en profiter à la surprise générale.

Le marché des transferts est désormais ouvert depuis près de deux semaines. Alors que la plupart des joueurs sont mobilisés dans le cadre des différentes compétitions internationales, le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps et est à la recherche de profils pour compléter son effectif. C’est notamment le cas du poste de latéral gauche où le PSG n’a pas suffisamment de garanties. Tandis que l’indésirable Layvin Kurzawa est parti et que Juan Bernat ne semble pas avoir d’avenir à Paris suite à son prêt à Benfica, le club de la capitale veut trouver une doublure fiable à Nuno Mendes, qui n’a disputé que la deuxième partie de saison l’an dernier. La grave blessure au genou de Lucas Hernandez contre Dortmund en Ligue des Champions oblige les dirigeants parisiens à regarder le marché, et à cibler un premier profil mais l’opération n’ira semble-t-il pas au bout.

Matthieu Udol décline la proposition du PSG

Le capitaine du FC Metz Matthieu Udol intéresserait plusieurs clubs, dont l'ASSE, Rennes ou encore le PSG ! Une offre qu'il aurait refusée 👇 #ASSEhttps://t.co/xwgCK9Jyzj — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) June 21, 2024

Le quotidien L’Equipe fait part d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Matthieu Udol (28 ans), le combatif latéral du FC Metz, descendu en Ligue 2 cette saison. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 30 rencontres de championnat cette saison, le joueur est dans le viseur de plusieurs autres formations françaises telles que l’ASSE mais également le PSG. Seulement, le natif de Metz, qui a la particularité de s’être blessé quatre fois aux ligaments croisés du genou dans sa carrière, a décliné la proposition du club de la capitale. Un coup dur pour la direction parisienne qui espère boucler le dossier du latéral le plus vite possible avant la reprise de l’entraînement le 15 juillet. Quant aux Verts, un intérêt existe mais l’opération pourrait ne pas aboutir en raison… de l’âge du joueur, puisque la nouvelle direction stéphanoise souhaite recruter des joueurs de 25 ans maximum. Reste à savoir si Udol sera fidèle à son club de toujours ou s’il souhaite s’offrir un nouveau challenge au sein d’une formation de l’élite. L'ASSE est sur le coup et a encore ses chances, contrairement au PSG.