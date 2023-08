Caleta-Car, l’OL ne filera pas un centime à l’OM

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'OL a validé le prêt payant de Duje Caleta-Car, dans un accord avec Southampton qui laisse l'OM le bec dans l'eau sur le plan financier.

Dans un mouvement surprise de ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais s’est renforcé en défense centrale en récupérant Duje Caleta-Car. Un joueur bien connu en France puisqu’il a évolué par le passé à l’OM, où il n’a jamais vraiment confirmé son étiquette de grand espoir du football européen. Si Pablo Longoria pensait parfois le vendre à plus de 20 millions d’euros en Premier League, où son style rugueux avait des adeptes, il a du se contenter d’un départ pour 8 ME en direction de Southampton, à un an de la fin du contrat du Croate. Le passage chez les Saints ne s’est pas déroulé de façon optimale avec une utilisation clairsemée et une relégation en fin de saison. Résultat, l’OL a sauté sur l’occasion pour faire une bonne affaire. A 26 ans, Caleta-Car a encore de belles années devant lui et sa complémentarité avec Dejan Lovren ou Castello Lukeba sera travaillée.

Caleta-Car, c'est 7 ME maximum pour l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Ćaleta-Car (@adrianadurdevic)

Une bonne affaire également d’un point de vue financier, car Lyon a obtenu le défenseur central par le biais d’un prêt avec option d’achat. L’OL a détaillé la transaction et le prêt sera donc payant à hauteur de 1,5 ME, avant un possible achat définitif de 3,5 ME. Si jamais les performances individuelles et collectives devaient être atteintes, un bonus de 2,1 ME serait alors rajouté pour Southampton. Au maximum, le total du transfert du Croate serait donc de 7,1 ME. Une somme qui n’est pas anodine pour l’OM, qui avait glissé un pourcentage sur une plus-value à la revente. Peu importe le montant de ce pourcentage, il n’y aura pas de plus-value pour Southampton, et donc aucune rentrée d’argent pour Marseille en provenance de l’OL.