Ça négocie dans son dos, Véronique Rabiot pique une colère

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat à la Juventus Turin, le Français Adrien Rabiot ne manque pas de sollicitations. Le milieu de terrain fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines. De quoi agacer sa mère et agente Véronique Rabiot, persuadée que des intermédiaires travaillent sans son accord.

Cette fois, c’est bel et bien terminé entre la Juventus Turin et Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a fait ses adieux à la Vielle Dame cette semaine, après la fin de son contrat le mois dernier. Le Français de 29 ans se retrouve donc libre sur le marché des transferts. Une situation qui attire forcément du beau monde en Europe. Dans les rumeurs mercato, Adrien Rabiot est effectivement annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries comme le FC Barcelone, Manchester United ou encore le Milan AC, concurrent direct des Bianconeri en Italie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Tous ces bruits de couloir n’ont évidement pas échappé à son entourage. Le problème, c’est que Véronique Rabiot n’est pas en contact avec certains courtisans annoncés. La mère et agente de l’international tricolore, persuadée que des intermédiaires travaillent pour son fils sans autorisation, a donc poussé un gros coup de gueule dans la presse italienne. « En effet, je parle avec certains clubs », a reconnu la représentante d’Adrien Rabiot dans La Gazzetta dello Sport.

Il faudra passer par Véronique Rabiot

« Mais dans certains médias, on me prête des contacts chez des clubs avec lesquels je ne parle pas. Donc je suppose que d’autres personnes parlent à ma place. Mais depuis le début de la carrière d’Adrien, je suis le seul interlocuteur pour les clubs. Et si un club est intéressé, il doit parler directement avec moi », a prévenu Véronique Rabiot histoire de mettre les choses au clair. Les clubs intéressés ne pourront pas y échapper, il faudra passer par l’agente réputée dure en affaires.