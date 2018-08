Boateng au PSG, Pavard pour le remplacer… Le Bayern est cash

Dans : Mercato, PSG, Bundesliga.

Si l’attaquant Robert Lewandowski est bloqué par ses supérieurs, ce n’est pas le cas pour tous les cadres du Bayern Munich cet été.

De son côté, Jérôme Boateng a le champ libre. Le défenseur central a déjà émis le souhait de quitter le club bavarois et bénéficie d’un bon de sortie. Une opportunité dont l’international allemand profite pour négocier son transfert au Paris Saint-Germain. On parle effectivement d’un accord entre les deux parties.

Désormais, il ne reste plus qu’à satisfaire les exigences de Karl-Heinz Rummenigge qui envoyé un message clair au PSG. « Si une offre sérieuse arrive, nous sommes prêts à composer avec », a annoncé le président du Bayern dans les colonnes de Bild. Pour rappel, le pensionnaire de Bundesliga réclamerait 50 M€ pour libérer son défenseur central.

Le Bayern dément pour Pavard

Avec cette somme, le dirigeant pourrait financer l’arrivée du Français Benjamin Pavard selon certaines rumeurs. « Non, a répondu Rummenigge. Nous avons Hummels, Süle, Martinez qui peut jouer en défense centrale, Alaba et deux jeunes joueurs, Lukas Mai et Chris Richards. Il y a beaucoup de qualités. » Le champion du monde devrait rester à Stuttgart, avant un possible transfert au Bayern l’été prochain.