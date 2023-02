Benzema reçoit une offre lunaire de l’Arabie Saoudite

Dans : Mercato.

Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes mais en Arabie Saoudite, on continue de courtiser Karim Benzema ou encore Sergio Ramos.

Après avoir recruté Cristiano Ronaldo en provenance de Manchester United il y a quelques semaines, l’Arabie Saoudite rêve de s’offrir de nouvelles stars dans les mois à venir. A en croire les informations d’El Mundo, les légendes du Real Madrid ont particulièrement la cote au Moyen-Orient puisque Karim Benzema, Sergio Ramos et Luka Modric sont dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Les trois joueurs vont d’ailleurs faire l’objet d’une offre aussi colossale que lunaire dans les prochaines semaines à en croire le média, qui affirme que Benzema, Modric et Sergio Ramos vont recevoir une offre à hauteur de 30 millions d’euros nets par saison de la part du gouvernement saoudien. Incroyable mais vrai, cette offre ne va pas émaner d’un club, comme c’est le cas habituellement, mais bien du gouvernement. Et s’ils acceptent cette offre, Benzema, Ramos et Modric pourront eux-mêmes choisir leur futur club.

Plus que jamais, l’Arabie Saoudite repousse les limites de l’absurde avec cette proposition délirante. Le média affirme par ailleurs que le gouvernement saoudien est rentré en contact avec les entourages de Karim Benzema, de Sergio Ramos et de Luka Modric afin de leur témoigner leur intérêt. Le gouvernement saoudien a par ailleurs promis aux trois légendes du Real Madrid qu’ils pourraient choisir leur futur club et qu’ils ne seraient soumis à aucun impôt s’ils décidaient de venir en Arabie Saoudite. De quoi faire réfléchir les principaux intéressés ? L’avenir nous le dira mais à priori, Karim Benzema et Luka Modric sont plutôt dans l’optique de terminer leur carrière au Real Madrid. Quant à Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, tout semble possible. Mais une prolongation de l’Espagnol au PSG semble de plus en plus difficile à imaginer au vu des prestations en demi-teinte de l’ex-capitaine du Real Madrid.