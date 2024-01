Adrien Rabiot a bien réfléchi, il refuse le PSG

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat avec la Juventus de Turin en juin prochain, Adrien Rabiot a longtemps été annoncé proche de revenir au Paris Saint-Germain. L'ancien titi s'éloigne de son club formateur.

Rabiot a quitté Paris en mauvais termes, après plusieurs différents contractuels, une mise au placard et zéro euro dans la poche de Nasser Al-Khelaïfi. Depuis, le milieu de terrain est devenu l'un des joueurs les plus importants de la Juventus, où il est vice-capitaine. Plus décisif, Adrien Rabiot est un véritable taulier du club italien, qui est actuellement en course pour remporter le Serie A. Le joueur de 28 ans arrive en fin de contrat avec les Bianconeri dans quelques mois et se présente comme une belle affaire du mercato. L'occasion pour le PSG d'essayer de faire revenir son ancien titi parisien. Si l'idée est séduisante sur le papier pour le club de la capitale, La Gazzetta dello Sport rapporte qu'un retour à Paris est exclu pour l'international français (42 sélections) qui hésite entre prolonger une nouvelle fois à Turin ou rejoindre un nouveau championnat.

Adrien Rabiot et le rêve de la Premier League

Le journal italien explique qu'Adrien Rabiot rêve de jouer en Premier League. S'il est à l'aise avec la Juventus, le natif de Saint-Maurice a des exigences salariales assez élevées et la Vieille Dame traverse une situation économique délicate. Alors que les clubs de Premier League sont plusieurs à pouvoir assurer le salaire de 7,5 millions d'euros par an de Rabiot. Le milieu de terrain est d'ailleurs totalement libre de négocier avec n'importe quel club. Le PSG est probablement hors course et va devoir trouver un autre joueur. Pour la Juventus, la décision va devoir être prise rapidement car cette situation est identique à la saison passée où Rabiot avait finalement prolongé d'une saison. Cette fois-ci, le finaliste de la Coupe du monde 2022 pourrait se décider à quitter les Turinois après 5 saisons passées en Italie, pour rejoindre le championnat anglais. Reste à savoir quelle équipe va l'accueillir.