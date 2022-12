Barcelone veut piocher à Angers, le Maroc c'est fou !

Dans : Mercato.

Auteur d’un parcours exceptionnel, le Maroc est indiscutablement la sensation de ce Mondial 2022 et certains joueurs se révèlent au grand jour.

Les observateurs du ballon rond connaissaient déjà très bien Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Hakim Ziyech ou encore Sofiane Boufal. En revanche, un joueur de Ligue 1 éclate aux yeux du grand public durant cette Coupe du monde au Qatar sous les couleurs du Maroc. Il s’agit d’Azzedine Ounahi, le milieu de terrain évoluant à Angers, qui a subjugué Luis Enrique, le sélectionneur de l’Espagne lors du match entre le Maroc et la Roja. « Le numéro 8 m'a beaucoup étonné. Je ne me souviens plus de son nom, désolé. Mais d'où sort ce garçon ? Il a super bien joué, il m'a vraiment surpris » avait expliqué l’entraîneur de l’Espagne après la défaite de son équipe face au Maroc. Les performances XXL du milieu d’Angers suscitent d’ailleurs l’intérêt d’un géant d’Europe : le FC Barcelone.

Barcelone en pince pour Azzedine Ounahi

A en croire les informations obtenues par le Mundo Deportivo, l’actuel leader de la Liga espagnole est très intéressé par le milieu de terrain d’Angers et de la sélection marocaine et envisagerait de soumettre une offre au SCO… dès le mercato hivernal. Interrogé par RMC Sport, le président angevin Saïd Chabane a répondu aux intérêts des différents clubs européens pour Azzedine Ounahi mais également pour Sofiane Boufal, dont la cote est montée en flèche grâce à ses bonnes performances durant ce Mondial 2022 au Qatar. « Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout » a simplement lâché le président du SCO, qui sait que c’est l’occasion ou jamais pour vendre ses joueurs au plus haut de leur valeur marchande. En ce qui concerne Azzedine Ounahi, le SCO a déjà fixé son prix à hauteur de 30 millions d’euros. De quoi freiner le FC Barcelone ? Réponse dans les semaines à venir.